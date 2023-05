Pauroso incidente in Gallura, all'incrocio tra la Statale 125 e la Provinciale 16.

Per cause da accertare un pick up è uscito di strada andando a finire la corsa nel perimetro di un'azienda floreale.

Sul posto dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante.

Non si segnalano fortunatamente feriti.

In azione comunque il personale del 118 e la polizia locale di Olbia che ha effettuato i rilievi.

(Unioneonline/l.f.)

