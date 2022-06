Momenti di paura sulla Statale 125, nelle vicinanze del bivio per Sole Ruju, vicino a Olbia.

Una Peugeot 407 che stava viaggiando sulla strada ha preso improvvisamente fuoco, per poi finire contro una Mercedes.

Dopo l’impatto le fiamme hanno rischiato di avvolgere entrambe le auto e di propagarsi alla vegetazione circostante.

Sul posto, dopo l’allarme, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza la carreggiata.

La conducente della Mercedes è stata soccorsa e accompagnata dal 118 in ospedale per accertamenti. Grande lo spavento per gli automobilisti coinvolti e per quelli di passaggio.

La bonifica della strada e le operazioni di rimozione delle auto hanno causato rallentamenti al traffico nella zona.

(Unioneonline/l.f.)

