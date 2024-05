La sentenza del Tar Sardegna del marzo 2023 aveva rigettato il ricorso riguardante la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nella spiaggia della piazzetta di Porto Rafael a Palau e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il 29 agosto dello stesso anno, aveva respinto l'istanza cautelare, presentata dal Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael. In Consiglio comunale, qualche giorno fa, il sindaco Franco Manna, dopo aver ricordato esserci stato «un contenzioso, in questi due anni», ha comunicato che «il Comune, la scorsa settimana, ha vinto anche in Consiglio di Stato, per cui, definitivamente, la spiaggia di Porto Rafael non ha più ostacoli per le celebrazioni».

Confermata dunque, per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, la rinomata spiaggia del celebre borgo turistico, il Consiglio comunale ha invece escluso, sempre qualche giorno fa, tra le location destinate a luogo di cerimonie, la sala conferenze e, più in generale, l’intero Palazzo Fresi, in quanto, è stata la motivazione, sarà prossimamente destinato ad ospitare uffici amministrativi comunali.

Oltre ai locali municipali, a Palau matrimoni e unioni si possono celebrare in spiaggia a Porto Rafael, Porto Pollo, la Sciumara o Porto Mannu e nella suggestiva ex fortezza di Monte Altura.

