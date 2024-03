È tutto pronto, a Palau, per l’inizio del corso di autodifesa personale, in programma da domani 9 marzo, al quale si sono iscritte oltre 100, tra giovani donne e meno giovani, a fronte delle 50 previste, «tanto che», ha affermato la delegata comunale e organizzatrice, Luisa Pasella, «abbiamo costituito due classi anziché una, al mattino e al pomeriggio».

Finanziato dal Comune il corso, gratuito per chi partecipa, di “Incolumità, Prevenzione e Gestione del Pericolo”, si propone di far acquisire alle partecipanti (dai 14 anni in su, senza limiti di età), tecniche efficaci di autodifesa, di miglioramento della propria autostima, di acquisizione di maggiore sicurezza in qualunque contesto si trovino (al lavoro, per strada o a scuola); per gestire appunto situazioni potenzialmente pericolose o per riconoscerle tempestivamente come tali.

Il corso si svolgerà all’aperto, tra parchi, viali e spiagge, e sarà curato da istruttori federali qualificati Coni/Fijlkam: la maestra Cristina Fiorentini, 10 volte campionessa italiana di Judo, insieme al maestro di La Maddalena, Antonio Isoni. A questi se ne sono aggiunti altri due, sempre qualificati. Il Comune, prosegue la delegata Pasella, «fornirà le divise da indossare; le aree scelte per lo svolgimento delle lezioni saranno circoscritte o comunque riconoscibili grazie al posizionamento di un totem con il logo del Comune nonché della Scuola Difesa in Rosa». Il corso, come scritto, ha riscosso un particolare successo in quanto ad iscrizioni; il 70% di queste sono di cittadine residenti a Palau, il restante 30% proviene dai comuni limitrofi, delle quali alcune sono persone non residenti ma che lavorano a Palau; Il 56% sono comprese nella fascia di età 40/60 anni, il 35% nella fascia 14/40, il 9% nella fascia d’età oltre i 60 anni. Tutte le iscritte al corso saranno tesserate Coni e al termine ci sarà la consegna degli attestati.

