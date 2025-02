Realizzati i primi parchi calistenici in paese, alla Sciumara, in via La Galatea e in via Capo d’Orso, il Comune di Palau si propone di realizzarne altri due, questa volta nelle frazioni di Capannaccia e Barrabisa. Che, oltre a una popolazione residente, accolgono nella buona stagione numerosi turisti. È di qualche giorno fa la formalizzazione, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Asole, di un primo atto di indirizzo per la realizzazione dei due nuovi parchi, per i quali si spenderanno 220.000 euro. Gli interventi si collocheranno entrambi in aree nella disponibilità Comune.

Per quanto riguarda Barrabisa in via Grazia Deledda, a Capannaccia in via Attilio Deffenu. Le aree individuate fanno parte dei rispettivi Piani di Lottizzazione di Barrabisa e Capannaccia, sono identificate come Zone S - Aree standard, e allo stato attuale sono sostanzialmente prati incolti, con poca vegetazione e rocce affioranti. L’area di Barrabisa si presenta come un pianoro a cavallo di due aree scoscese; la zona di intervento di Capannaccia si compone invece di due aree diverse, separate dalla Via Attilio Deffenu, di morfologia pressoché pianeggiante.

Le due aree saranno dotate di attrezzature che consentiranno agli utenti, bambini, giovani e adulti, di allenarsi a corpo libero con parallele, sbarre, arrampicate, e poi panche per addominali, cyclette, ellittica; questo accanto a giochi come tappeti elastici, giochi di equilibrio, percorsi di arrampicata e giochi con molle.

