I consiglieri di opposizione di “Palau Avanti” criticano le dichiarazioni del sindaco, Franco Manna, lanciate via Web con il messaggio di fine anno riguardo alla situazione sanitaria palaese. Secondo la minoranza,:. Tuttavia, vogliono tranquillizzarlo, chiarendo che non gli hanno mai imputato la responsabilità della mancanza di medici, ma che hanno semplicemente chiesto una riunione del Consiglio Comunale per poter dibattere il tema, aprendo il confronto con i responsabili regionali e dell'ASL Gallura, al fine di informare la popolazione e non farla sentire completamente abbandonata in un momento di così grave crisi.

Il sindaco, Franco Manna, aveva definito «disastrosa» la situazione sanitaria locale, sottolineando: «Eravamo abituati ai nostri storici medici, che vivevano ed esercitavano a Palau e conoscevano bene ognuno di noi e le nostre patologie. Oggi quel tempo è finito e ho seri dubbi che possano tornare, e comunque ci vorrà molto tempo». Ha poi spiegato che, per legge, i medici di base sono professionisti liberi di scegliere dove esercitare la propria attività e aprire i propri ambulatori. Per quanto riguarda Palau, ha aggiunto, non si tratta di una carenza di ambulatori o spazi da offrire gratuitamente, ma del fatto che «non ci sono medici intenzionati a venire».

Nonostante ciò, ha proseguito il sindaco, «siamo riusciti finalmente ad avere il pediatra di libera scelta per due volte alla settimana», così come «abbiamo potenziato il servizio Ascot; ora due medici sono presenti a Palau, il martedì e il venerdì, per assistere i cittadini che hanno scelto o che possono scegliere il medico di base». Inoltre, ha aggiunto, «ho chiesto e ottenuto una seduta di vaccinazioni antinfluenzali direttamente a Palau, e per questo 150 anziani del nostro territorio non sono dovuti migrare per fare il vaccino o pagarne il costo». Il sindaco ha infine chiesto a tutti di avere pazienza, «evitando sterili e inutili discussioni, ma soprattutto atteggiamenti poco rispettosi, poiché il comportamento di pochi potrebbe mettere a rischio la presenza di quanto finora faticosamente ottenuto, con le conseguenze di trovarci privati anche di questo poco».

