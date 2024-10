L’iniziativa, di assegnare, a due propri dipendenti e famiglie, un soggiorno in hotel 5* di Parigi, completamente gratuito, è dell’hotel La Vecchia Fonte. Fra gli altri premi elargiti, un percorso benessere di coppia, consegnato a due collaboratori storici dell’hotel di Palau. Consegna dunque, di premi a sorpresa, «tra lacrime e grande emozione, dopo una lunga e strepitosa stagione lavorativa», informa la direzione dell'albergo.

Un' iniziativa questa «ideata per premiare l'impegno, la professionalità e la dedizione del personale che contribuisce quotidianamente al successo della struttura». A partire, con la loro famiglia, saranno due collaboratrici, entrambe capo reparto: una arrivata anni fa dall’ Argentina e ormai residente a Palau, l’altra da anni professionista nelle realtà alberghiere palaesi. «Crediamo fermamente che il benessere dei nostri collaboratori – osserva il Managing Director della società di gestione – sia fondamentale per poter garantire un ambiente di lavoro armonioso e altamente produttivo. Questo viaggio non è solo una vacanza; è un investimento nel nostro team».

