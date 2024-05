Sono iniziati i lavori di restyling del Palazzetto dello Sport di Palau, intitolato nel 2021 a Piero Andreotti, rimasto fortemente nella memoria e nel cuore del paese.

L’intervento sarò caratterizzato dall’applicazione, sull’esedra che definisce l’accesso, attualmente tinteggiata di bianco, di pannelli curvi forati in alluminio, riproducenti l’immagine fotografica ad alta definizione della Roccia dell’Orso, simbolo del paese. L’intervento sulla struttura comunale di via delle Ginestre, del valore di circa 250.000 euro, era stato approvato dalla Giunta nel novembre scorso, su proposta dell’assessore Fabrizio Asole in base al progetto definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.

Il fabbricato, progettato dagli architetti, Peppino Colombo e Nicola Piga, era stato concluso nel 2001 e, a distanza di oltre vent’anni, si legge nella Relazione tecnica, necessita, sugli esterni, di organici interventi di manutenzione straordinaria, che diano risposte a problematiche legate ad umidità (principalmente delle terrazze), degrado generalizzato degli intonaci e delle finiture delle superfici (incluse quelle a vista in calcestruzzo), rotture di alcune specchiature di infissi, atti vandalici diffusi, degrado per vetustà dei pannelli in alluminio.

Verranno poste fioriere, rastrelliere per biciclette e un totem informativo. L’intervento prevede anche, per scoraggiare atti vandalici, la realizzazione di un muretto con posa in opera di una recinzione metallica, per un’altezza complessiva di 2 metri, e di due cancelli, uno pedonale ed uno carrabile. Ci sarà infine l’applicazione di un adesivo, in vinile bianca e verde, recante il logo della società di volley femminile Capo d’Orso, che milita nel campionato nazionale di serie B1; verrà inoltre realizzata la scritta “Palasport - Piero Andreotti” con lettere altre un metro.

