Scontro fra due auto a Olbia. Due feriti sono il bilancio dell’incidente avvenuto all’incrocio tra via Nervi e via De Nicola, entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le macchine e bonificato l’area, e la Polizia locale per i rilievi del caso.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata