Rubinetti a secco, dalle prime ore di oggi, in tanti quartieri di Olbia: da questa mattina manca l'acqua in tutto il centro storico, nel rione San Simplicio, in via Barcellona e traverse e in zona Isticadeddu. Fioccano segnalazioni e proteste sui social di cittadini che lamentano la mancata comunicazione del disservizio da parte del gestore.

Da Abbanoa, però, fanno sapere che l’interruzione dell'erogazione dell'acqua è dovuta a un intervento programmato e di avere informato il Comune, il 7 giugno scorso: l’intervento consiste nel rimettere in pressione un impianto e durerà fino alle 17 ma il ritorno dell'acqua nelle case è previsto dopo almeno un'ora.

L'unica comunicazione pervenuta dal Comune è di un lavoro di riqualificazione della rete idrica previsto per il 12 giugno prossimo che causerà il disservizio, dalle 8 alle 12, in viale Aldo Moro, in via De Sica, in via Galvani, in via Veronese, in via San Gallo, comprese tutte le strade parallele, in cui il ripristino del servizio è previsto per le 13.

© Riproduzione riservata