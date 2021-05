In tarda mattinata a Olbia, in via Nervi, si è verificato un incendio in un'auto alimentata a gas. Sul posto è arrivata prontamente una squadra dei vigili del fuoco di Olbia, che ha provveduto celermente allo spegnimento delle fiamme, sprigionatesi nella parte anteriore della Fiat Panda.

La giovane autista di Olbia che era alla guida del mezzo si è resa conto dell’incendio mentre era in marcia e ha abbandonando l’auto. Bonificata dai vigili del fuoco l’area interessata dall'incendio.

