Defibrillatori a bordo delle macchine bianche per intervenire rapidamente in caso di emergenza sulle strade. Si chiama Taxi del cuore, il progetto lanciato dai conducenti delle auto di servizio pubblico di Olbia che hanno dotato la flotta di quattro strumenti salvavita. Presentata questa mattina, l’iniziativa è sostenuta dall'amministrazione comunale e dalla società di gestione dell'aeroporto Costa Smeralda in cui staziona la maggior parte dei quarantacinque taxi presenti in città.

«La presenza capillare sul territorio dei defibrillatori può salvare più vite umane e, considerato l'aumento del traffico nel periodo estivo, l'iniziativa sarà estesa anche agli autobus e ai mezzi della Polizia locale», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi.

«Un'iniziativa di grande civiltà che sosteniamo data la concentrazione di persone nel nostro scalo: nel nostro presidio medico, effettuiamo mille interventi di soccorso al giorno e negli ultimi due anni, con questi strumenti, abbiamo salvato quattro persone», ha aggiunto l'amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello. Olbia sempre più cardioprotetta, nei giorni scorsi sono stati installati quattro defibrillatori anche nei cimiteri cittadini e su alcuni bus di linea circolano già da due anni.

