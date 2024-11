Hanno deciso di arrivare con la macchina, una berlina Mercedes, fino al bagnasciuga della spiaggia Mare e Rocce a Olbia, ma l'avventura di un gruppo di cinque persone è finita con una serie di sanzioni (e il veicolo arenato).

In seguito a varie segnalazioni, gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Giovanni Mannoni, arrivati sul posto hanno sorpreso cinque uomini di nazionalità marocchina, di cui l'autista residente nelle Marche, ai quali hanno contestato diverse violazioni.

Identificati, i responsabili sono stati sanzionati per violazione del Codice della Navigazione per la presenza non autorizzata di veicolo sull'arenile e l'autista è stato multato per mancata conversione della patente di guida straniera, che ha comportato anche il ritiro del documento.

