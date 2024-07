Oltre 380mila arrivi nei primi quindici giorni di luglio: Olbia non solo porta dell'isola, anche destinazione turistica primaria, ha accolto il 55 per cento dei vacanzieri arrivati in Sardegna, in totale 685mila. A dirlo, i dati del sito Sardegna mobilità analizzati dal Centro Studi del Polo universitario UniOlbia.

Cresciuta del 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023 in tutta l'isola e dell’8 per cento rispetto all'anno pre pandemico, la percentuale degli arrivi nella città gallurese aumenta di quasi il 6 per cento rispetto al 2023 e del 28 per cento rispetto al 2019.

Il trend positivo è nei numeri registrati al Costa Smeralda: 188mila passeggeri sbarcati nello scalo aeroportuale olbiese dall'1 al 15 luglio, più 10 per cento rispetto al 2023 e più 29 per cento rispetto al 2019. E, in controtendenza con l'andamento degli altri porti isolani che hanno rilevato una leggera diminuzione, l'Isola Bianca ha mostrato una crescita: 192mila passeggeri sono approdati al porto di Olbia, segnando un incremento del 1,45 per cento rispetto all'anno scorso e del 17 per cento rispetto a cinque anni fa.

© Riproduzione riservata