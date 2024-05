Olbia si candida a Green Leaf City 2026. Il sindaco Settimo Nizzi lo ha annunciato, oggi, in occasione della campagna di sensibilizzazione e del convegno “Only One” organizzati da Direzione Marittima e Marevivo. «La Commissione Europea ha istituito l’European Green Leaf Award per premiare le città con meno di 100.000 abitanti che dimostrano attitudine e volontà alla transizione verso un futuro più sostenibile – ha spiegato Nizzi - Sono stati raccolti e sistematizzati i dati relativi a qualità dell’aria, gestione dell’acqua, biodiversità e uso del suolo, gestione dei rifiuti, rumore, misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, corredati dalle migliori azioni intraprese dall’amministrazione. Grazie al supporto di Abbanoa, Aspo, Autorità di Sistema Portuale, Cipnes Gallura, Geasar, Provincia di Sassari, e di tutti gli uffici comunali, è stato possibile predisporre la candidatura: 112 pagine ricche di dati e di progetti avviati, conclusi e futuri».

Sette i progetti ritenuti buone pratiche all’insegna della sostenibilità Città 30 Km/h, Biciplan e Pediplan, la forestazione urbana con il progetto “Mosaico Verde”, il biodigestore progettato dal Cipnes, le pratiche di prevenzione della diffusione delle specie alloctone, la nuova pista ciclabile con la copertura fotovoltaica, il cold ironing ( l’elettrificazione) del porto. «Abbiamo già ottenuto una prima validazione, ottenendo lo status di applicant – ha detto Nizzi, sottolineando quanto non fosse affatto scontato che la candidatura fosse accettata - . Ora 7 esperti internazionali esprimeranno un punteggio che determinerà l’accesso alla finale, che si terrà a Valencia ad ottobre. In palio c’è un premio di 200.000 euro per supportare azioni di miglioramento della sostenibilità ambientale». A prescindere dall’esito finale, ha chiosato il sindaco, i dati e la loro elaborazione hanno portato a risultati di grande rilievo e saranno comunque utilizzati per progetti nei quali la priorità resta il benessere e la salute dei cittadini: solo migliorando la sostenibilità questo è possibile».

