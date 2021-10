Detenzione di droga ai fini di spaccio. E’ l’accusa di cui dovrà rispondere un 43enne di Olbia, arrestato dai carabinieri e ora ristretto nel carcere di Nuchis, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo – incensurato – è stato trovato in possesso, nel corso di un controllo nel quartiere di Poltu Quadu, di una dose di marijuana. Quindi è scattata una perquisizione nella sua abitazione, dove i militari hanno trovato altri 1,5 chili di cannabis, divisa in 5 confezioni termosaldate, e 11 grammi di cocaina, suddivisa anch’essa in dosi pronte per lo smercio, tenute all’interno di barattoli di vetro per omogeneizzati.

Gli uomini dell’Arma hanno inoltre rinvenuto denaro contante e un bilancino di precisione. Per questo sono scattate le manette e il trasferimento dell’uomo in cella.

