Sono due le liste presentate a Luras per la elezione del Consiglio comunale. La sorpresa di questa mattina è l’esclusione del primo cittadino uscente, Mauro Azzena. La civica dell’ex sindaco non ha superato le verifiche di firme e documentazione.

Sono invece in lizza per conquistare il municipio le liste Luras Innova e Luras 2.0.

La prima civica è guidata dal manager pubblico Leonardo Lutzoni, attualmente direttore dell’Area marina protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo. Lutzoni, 41 anni, architetto, ha all’attivo esperienze come dirigente in diversi comuni, oltre ad avere guidato l’Area marina protetta di Capo Testa.

La civica Luras 2.0 indica come candidata alla poltrona di sindaco, Maria Giuseppina Tamponi, assessora uscente e alla guida del gruppo che chiede la fiducia al paese dopo la rottura politica che ha portato alla conclusione anticipata del mandato di Azzena. Tamponi, 34 anni, una vasta esperienza politica, ha lavorato a lungo in Consiglio regionale come collaboratrice dell’esponente leghista Dario Giagoni (ora deputato) con il quale continua a operare.

