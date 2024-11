Il pubblico è stato numeroso ed attento e ha seguito con estremo interesse il bel concerto tenuto ieri sera nella struttura comunale Ama, ad Arzachena, dall’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretto da Fabrizio Falasca. E il compiacimento è stato generale al termine dell’esibizione, la prima in territorio arzachenese da parte della compagine cagliaritana. «Per Arzachena è un onore avere l’opportunità di accogliere un evento di tale spessore culturale» ha affermato Giovanni Carta, delegato alla Cultura. Ad essere eseguite sono state “Le quattro stagioni”, op. 8 per violino, archi e basso continuo pubblico 2 pacifici e popolari della letteratura musicale mondiale prima un vero capolavoro settecentesco le 4 stagioni opera 8 per violino archi e basso continuo” di Antonio Vivaldi; e la “Serenata”, in Mi maggiore per archi op. 22 di Antonín Dvořák. Evento inserito nella rassegna “Un’Isola di Musica 2024, e realizzata con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Deamater Cultural Movements from Sardinia. Ma non finisce qui perché il delegato alla Cultura, Giovanni Carta, insieme all’assessora alle Attività Produttive, Stefania Fresu, stanno promuovendo, al Museo Civico Michele Ruzittu, altri 3 concerti, organizzati questa volta dalla fondazione Bernardo De Muro. Si parte il prossimo 30 novembre, ore 19, con Ensemble trame sonore, per proseguire il 6 dicembre alla stessa ora, con un Omaggio a Puccini, concludendo il 28 dicembre, ancora alle 19, con Chorus de janas.

