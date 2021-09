Le abbondanti piogge di questa mattina hanno provocato danni a San Teodoro, località turistica in Gallura, dove sono in azione due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola per liberare dall'acqua scantinati, garage e appartamenti, ma anche locali al piano terra e vani di strutture alberghiere della zona rimasti allagati.

(foto vigili del fuoco)

Numerose le richieste di intervento al 115, già di prima mattina per chiedere l'aiuto dei pompieri intervenuti con autobotti e idrovore.

Al momento ha smesso di piovere e non si segnalano danni a persone.

(Unioneonline/v.l.)

