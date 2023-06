Realizzare un centro di valorizzazione della zona umida presso la Diga Puzzoni (Zona Vigna Grande o Acquedotto), attraverso l’installazione di 3 postazioni per l’avvistamento dei volatili, dotate di cannocchiali per l’osservazione e di pannelli informativi nonché la sistemazione e realizzazione di camminamenti, recinzioni e quanto necessario alla fruizione dell’area per appassionati, turismo scolastico e sociale, rendendo le postazioni visitabili anche a persone con abilità ridotta.

A portarlo in Giunta e a far approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica, per un valore di 150mila euro, già finanziato dalla Regione, è stata l’assessora all’Ambiente, Federica Porcu.

Si tratta di un’area di particolare rilievo dal punto di vista ambientale e naturalistico in quanto, come è scritto nella relazione tecnica del geometra comunale, Aldo Pireddu, «in uno spazio ristretto sono presenti numerose specie tipiche di tutto l’arcipelago di La Maddalena, rendendo la zona umida di interesse per numerosi volatili stanziali ma anche migratori che fanno regolarmente sosta nelle rive del lago, rendendolo passaggio obbligato nelle rotte migratorie tra l’Africa e l'Europa».

Il progetto si sviluppa nelle aree umide a monte della diga Puzzoni, realizzata negli anni ‘30 del ‘900. Lo sbarramento artificiale oltre a trattenere le acque - si legge sempre nella relazione del tecnico comunale - ha dato vita nelle aree circostanti ed estese lungo gli affluenti, a zone umide di particolare interesse. L’area si trova nelle immediate vicinanze del centro abitato e ciò accresce l’interesse naturalistico; e proprio la facilità di accesso rende tutta la zona interessante per attività di svago, scolastico e turistico.

Nella zona, caratterizzata dalla presenza della macchia mediterranea, sono presenti in abbondanza: corbezzolo, mirto, cisto, ginepri, acacie, narcisi, lavanda, euforbia, erica, ranuncoli eccetera. Per quanto riguarda la fauna sono presenti: airone bianco maggiore, alzavola, ballerina gialla, folaga, gallinella d’acqua, martin pescatore, moretta tabaccata, panzana comuni, sgarza ciuffetto, airone cinerino, avocetta, cormorano comune, gabbiano reale zampe gialle, garzetta, mestolone, moriglione, piro piro, tufetto, airone rosso, ballerina bianca, falco pescatore, germano reale, moretta, nitticora, poiana.

