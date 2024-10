Saranno due medici in pensione, a La Maddalena, a garantire la copertura dell’ambulatorio Ascot in questo mese di ottobre; si tratta di Michele Demontis e Carlo Randaccio, il primo in quiescenza dallo scorso 31 agosto e l’altro, ex primario del Centro Iperbarico dell’ospedale Paolo Merlo, in pensione da qualche anno.

Informa Asl Gallura che per prenotare la visita si dovrà contattare il numero 0789 791296 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00. Il servizio verrà svolto dal dottor Demontis il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dal dottor Randaccio dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00.

I pazienti dovranno fornire al medico di turno eventuale documentazione attestante patologie che richiedono farmaci o cure specifiche. Saranno sottoposti a visita solo ed esclusivamente i pazienti che hanno effettuato la prenotazione.

«In un momento storico in cui la carenza di Medici di Medicina Generale in Sardegna è un fatto purtroppo assodato - sottolinea il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro - quello che sta accadendo a La Maddalena è molto importante in termini di professionalità, ma soprattutto solidarietà. Non possiamo, infatti, che ringraziare il dottor Demontis e il dottor Randaccio, medici in pensione stimati dalla comunità, che con grande sensibilità si sono messi a disposizione dei cittadini maddalenini».

Per il sindaco Fabio Lai, «la possibilità di far utilizzare le cosiddette ricette rosse anche ai medici in pensione è stato un elemento indispensabile per andare incontro alle esigenze concrete dei pazienti e di questo bisogna dare merito all’Assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi».

