In piazza Umberto I, potranno svolgere attività un numero massimo di 44 operatori dal 16 giugno al 15 settembre, prorogabile per alcune categorie fino al 30 settembre. Lo ha disposto la Giunta comunale con una recente deliberazione.

Un evento questo che, se da un lato vivacizza il centro storico, creando attrattiva, specialmente la notte, anche con riflessi positivi per gli esercizi commerciali vicini, dall’altro rischia di sottrae lavoro alle stesse che vedono in questa maniera le potenzialità di lavoro estivo “dirottarsi” a favore di attività non del luogo.

Saranno 8 gli operatori commerciali nel settore non alimentare attivi dalle 19 all’una, quattro quelli artigianali nel settore alimentare, per la tipologia merceologica “Alimentari e prodotti tipici sardi e dolciumi”, dalle ore 9 all’una. Mentre saranno 20 gli hobbisti, che potranno sostare dalle 19 all’una. Saranno ancora 6 i posteggi doppi da destinare a 12 operatori del turismo nautico e guide turistiche e ambientali e 7 quelli per gli operatori commerciali extracomunitari per la vendita, durante le ore diurne, nel settore non alimentare. In piazza Garibaldi potrà essere, collocato un posteggio per l’esposizione e vendita di prodotti dell’editoria, con priorità per quella locale.

