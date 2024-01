Domani pomeriggio, nel salone consiliare maddalenino, firma del protocollo di intesa per la candidatura al riconoscimento di “Riserva transfrontaliera della biosfera Nord Sardegna-Bocche di Bonifacio”, tra Regione Autonoma della Sardegna, Cullettività di Corsica tramite l’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica, Riserva naturali di Bucchi di Bunifaziu, Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Parco Nazionale dell’Asinara, Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone.

Il protocollo, informa la Regione, che ha stanziato un contributo di 150.000 euro sul bilancio 2023, ha lo scopo di creare nuove opportunità di sviluppo e sinergia tra i soggetti istituiti competenti alla tutela e valorizzazione ambientale del territorio interessato, sia sul versante sardo sia su quello corso, secondo il Programma MAB dell’UNESCO. Il Man and the Biosphere (MAB) è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO appunto nel 1971 per promuovere, sulla base di studi scientifici, un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile.

Il Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 738 Riserve della Biosfera (incluse 22 transfrontaliere) in 134 Paesi, di cui 20 in Italia.

