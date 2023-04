«Ripartono gli sconti sui traghetti». Lo annuncia l’assessore al Turismo Gianvincenzo Belli. L’abbattimento del costo del biglietto, per i non residenti a La Maddalena, è pari a circa il 40%. «Sarà applicato nel periodo compreso tra il prossimo 6 aprile e il 30 giugno a tutti i non residenti. Tra il 1° luglio e il 30 settembre si applicherà solo ai nativi, ai titolari di immobili e ai loro nuclei familiari; sarà applicabile anche laddove il passaggio riguardi Asd, Onlus ed eventi che l’Amministrazione comunale reputi di particolare interesse».

Gli sconti per tutti i non residenti riprenderanno dal 1° ottobre fino al 31 dicembre. Per usufruirne è sufficiente esibire alla biglietteria dei traghetti i documenti di identità.

L’abbattimento del prezzo del biglietto del traghetto per i non residenti (i residenti godono di altro sconto per tutto l’anno) è possibile, come da alcune annualità questa parte, grazie ad un finanziamento stanziato dalla Regione Sardegna (destinatario del quale anche il Comune di Carloforte) che ammonta per La Maddalena a 450.000 euro. Al di là della tabella temporale sopra indicata la scontistica sarà applicata fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

© Riproduzione riservata