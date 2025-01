Raccolta record di sangue a La Maddalena nell’anno 2024 appena trascorso: ben 886 sacche a fronte delle 838 del 2023. «Un ottimo risultato - commenta il presidente della sezione isolana, Simone Sotgiu - favorito dalle donazioni presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare». Qui, con 6 raccolte sono state riempite 176 sacche (circa il 20%); E la raccolta complessiva del 2024 diventa ancor più significativa considerato che rispetto all’anno precedente ce ne sono state 2 in meno.

Per quanto riguarda questo 2025 sono in programma 24 raccolte in piazza (2 al mese) e 10 presso la Scuola Sottufficiali (quasi una al mese). Anno in corso che non è però iniziato nel migliore dei modi considerato che la prima raccolta di sangue in programma, quella dell’8 gennaio, in Piazza Umberto I, è saltata per mancanza del medico dell’autoemoteca (fatto già accaduto l’anno scorso)

La prima donazione dell’anno sarà così proprio presso la Scuola Sottufficiali, sabato 18 gennaio; a questa seguirà, lunedì 20 gennaio, quella di piazza, dedicata a Dario Annunziata, indimenticato presidente della sezione isolana, prematuramente scomparso due anni fa. E in quell’occasione saranno presenti, in piazza Umberto I, ben 2 autoemoteche.

A parte i giovani allievi militari, «il donatore medio maddalenino è di età compresa tra i 40 e i 45 anni con prevalenza maschile», afferma il presidente dell’Avis isolana, Simone Sotgiu, «ma per questo c’è da considerare che le donne possono donare ogni 6 mesi mentre gli uomini ogni 3».

