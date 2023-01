Sarà l’ingegner Marco Luciano a redigere il progetto definitivo esecutivo finalizzato agli interventi di riqualificazione funzionale dell’Asilo nido comunale di La Maddalena, ubicato in piazza Goffredo Mameli, nel rione di Due Strade.

La riqualificazione funzionale dell’edificio comporterà, tra l’altro, un aumento della sua capacità ricettiva, con previsione di incremento da 30 a 45 unità. Un aumento dunque della capacità ricettiva finalizzata a dare risposte in termini di accoglienza a chi, per necessità di lavoro o per altre motivazioni, deve o vuole affidare il proprio neonato ad una struttura qualificata quale appunto l’Asilo nido comunale. Asilo che è dato attualmente in gestione ad una cooperativa e l’incremento della capacità ricettiva non potrà non avere, come conseguenza, anche quella di personale adibito.

L’affidamento dell’incarico al professionista isolano per la redazione del progetto dell’opera scaturisce dall’assegnazione di fondi, pari a 849.627 euro, relativi alla partecipazione del Comune ad un Bando del PNRR, ai quali si dovrà aggiungere una quota del 20% di cofinanziamento. L’importo presunto dei lavori è valutato in circa 725.000 euro.

© Riproduzione riservata