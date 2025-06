Nell’ultima raccolta sangue effettuata a La Maddalena sono state raccolte 23 sacche di sangue, che sommate alle 24 raccolte il 14 maggio raggiungono il numero di 50. Frutto questo certamente della sensibilità di molti cittadini ma grazie anche all’insostituibile impegno organizzativo e non solo della locale sezione Avis, presieduta da Simone Sotgiu. Alle raccolte per così dire “ordinarie”, significativamente raccolte dall’inizio dell’anno, si sommano quelle periodiche presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare (con prelievi effettuati all’interno dell’istituto formativo militare, frutto di un accordo operativo da qualche anno, che contribuiscono a tenere piuttosto elevato il numero annuale di sacche raccolte, decisamente tra i più alti in Sardegna.

Ed anche in riconoscimento di questi risultati, lo scorso 4 maggio, proprio a La Maddalena si è svolta la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Gallura, che ha dato ufficialmente il via al nuovo triennio, alla presenza del presidente dell’Avis Regionale Sardegna, e di quelli comunali del territorio. In quell’incontro, la neo rieletta presidente provinciale della Gallura, Roberta Zedde, ha assegnato a ciascun consigliere un ruolo operativo specifico, delineando aree tematiche e progetti concreti che guideranno l’attività dell’associazione nei prossimi anni.

«L’estate è alle porte, e le richieste di sangue aumentano»; ha scritto nei giorni scorsi ai donatori isolani, il presidente dell’Avis di La Maddalena, Simone Sotgiu, in vista della prossima raccolta che sarà lunedì, 9 giugno, in Piazza Umberto I.

