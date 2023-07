Nell’ambito della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 che si svolge a La Maddalena dal 3 al 6 luglio, questa mattina è stato inaugurato il primo stralcio del primo lotto della pista ciclabile, quello che va da Piazza Comando all’ingresso storico della Scuola Sottufficiali della Marina Militare.

Il taglio del nastro è avvenuto proprio davanti all’ingresso della Scuola Militare, dopo che il primo tratto era stato percorso in bicicletta dal sindaco Fabio Lai e dal comandante Simone Battisti. «Si tratta di un progetto molto ambizioso, che andrà a collegare il centro storico, la parte più culturale della città, con l’isola di Caprera, il polmone verde», ha detto il sindaco. «Un progetto che si realizza anche grazie alla collaborazione della Marina Militare».

Il comandante Battisti, dopo aver ricordato che la Marina è presente La Maddalena da ben oltre un secolo, ha sottolineato come questo sia stato uno dei tanti momenti di collaborazione tra i due enti, che ha consentito di realizzare un progetto «per il bene dei cittadini, dei turisti, della comunità tutta». Questa prima parte di pista ciclabile infatti passa in mezzo aree di pertinenza militare, confermando ancora una volta come le due comunità abbiano vissuto e vivano in simbiosi. L’ente appaltante dei lavori è l’Unione dei Comuni Alta Gallura, che ha finanziato l’opera, costata, ha affermato l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Porcu, «oltre 700.000 euro, e che ha visto la compartecipazione di molti enti, oltre alla Marina, il Genio Civile, l’Agenzia del Demanio e l’Autorità Marittima».

Partito da Genova il 1° luglio, in occasione dell’inizio del Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci, il Marina Militare Nastro Rosa Tour è giunto a La Maddalena ieri, ha posto il proprio villaggio in Piazza Comando, e già da oggi, 4 luglio, verrà assegnata la prima "maglia rosa" di questa edizione. Il Giro d'Italia in Vela sosterà fino a venerdì 7 luglio, quando la flotta farà rotta su Napoli, linea di arrivo della seconda tappa. Nelle giornate del 4-5-6 luglio sono previste le prime regate delle classi Wingfoil e WASZP. Domani, mercoledì, 5 luglio alle 10 è in programma il Inshore races Marina Militare Nastro Rosa Tour (Wingfoil e WASZP) mentre alle 18.30 ci sarà la cerimonia ufficiale di premiazione della tappa Genova–La Maddalena presso il Villaggio Regate del M.M.N.R.T. con la presenza della sottosegretaria di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti; in serata è in programma Street Foof Urban Regeneration in Piazza Comando: eccellenze gastronomiche delle varie regioni d’Italia, europee e internazionali. Alle 22, sempre in Piazza Comando, concerto di La Combriccola del Blasco. Giovedì, 6 luglio, alle 10, Inshore races Marina Militare Nastro Rosa Tour (Wingfoil e WASZP); alle ore 12.00, partenza seconda tappa La Maddalena-Napoli. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. e SSI Events in collaborazione con la Marina Militare.

