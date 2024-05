In questo fine settimana l’Atrio comunale ospita la II Mostra Espositiva dell’Ute, l’Università della Terza Età di La Maddalena.

Si tratta di uno dei corsi, in questo caso tenuti a partire dal mese di ottobre, da Antonio Frau e Lino Puggioni, che fanno parte della programmazione dell’anno accademico 2023-2024 che ha visto tra l’altro in questi 7 mesi l’organizzazione di una cinquantina di conferenze (che si concludono il prossimo 31 maggio) su argomenti che vanno dalla storia locale alla letteratura alla medicina all’arte, all’ecologia, al teatro alle tradizioni locali.

La mostra dell'atrio comunale organizzata in questi giorni in municipio vede l’esposizione di disegni e dipinti di 15 frequentatori del corso, giunti alla 3ª annualità (per la prima l’esposizione non si era tenuta) seguendo un percorso, afferma il pittore e insegnante Lino Puggioni, del quale risultano evidenti i miglioramenti e l’affinamento delle tecniche. Si spazia dai ritratti alle nature morte, dal mare alla campagna.

L’UTE di La Maddalena ha iniziato la propria attività nel 2004, vent’anni fa, presieduto fino al 2023 da Gavino Canopoli. L’attuale presidente è Marina Spinetti.

