Saranno 116 i minori (di cui 6 con disabilità grave) che potranno essere ospitati, quest’estate, nel Centro Estivo Comunale, dalle 8:30 alle ore 15:30 per 5 giorni settimanali, con esclusione del sabato e della domenica e delle festività nazionali.

Quest’estate 2025 sarà dal 16 Giugno al 29 Agosto; nel 2026 dal 15 Giugno al 31 Agosto e nel 2027 dal 14 Giugno al 31 Agosto.

Si tratta di un Centro culturale polifunzionale, scrive il Comune di La Maddalena, per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, «finalizzato ad accogliere i bambini in un ambiente nel quale possono svolgere attività culturali, ludico-ricreative e sportive che favoriscano la socializzazione e lo sviluppo delle capacità espressive, creative e di crescita culturale, di maggior autonomia e responsabilità e al contempo, garantire alle famiglie l’assistenza e la cura dei bambini resa particolarmente difficile nel periodo di vacanza scolastica. Si pone come obiettivo, quello di offrire le migliori condizioni possibili per una serena crescita culturale dei bambini che trascorreranno il loro tempo prezioso all’interno degli spazi dove si svolgono le varie attività, tra cui lettura, laboratori creativi/alimentari».

Tra gli operatori previsti, sono inclusi anche 2 bagnini, in modo da garantire una sicurezza per i minori, che verranno accompagnati in spiaggia dal personale, suddivisi in gruppi, per lo svolgimento di attività programmate. Il Comune che ha pubblicato una manifestazione d’interesse (scadenza 10 Marzo alle ore 09:00), rivolta a soggetti che posseggano i requisiti previsti, per un appalto che avrà la durata di anni 3 e si svolgerà nel periodo estivo sopra indicato, per la durata di 11 settimane (33 settimane totali), del valore presunto di 492.642 euro (Iva esclusa).

© Riproduzione riservata