«Abbiamo avuto un ritardo nella consegna della pavimentazione che è arrivata questa settimana. Infatti la ditta ha ripreso il lavoro proprio in questi giorni». A questo punto l’assessora ai Lavori Pubblici, Federica Porcu, punta a inaugurare la restaurata e storica struttura del Palco della Musica subito dopo Pasqua e comunque prima della stagione estiva. Il manufatto rappresenta un importante spazio pubblico a ridosso di Piazza Umberto I (o Piazza Comando) e costituisce, di fatto, il centro della simmetria definita, sulla fine ‘800 primi ‘900, dagli edifici della Marina Militare culminanti con quello dell’Ammiragliato.

Le condizioni statiche della struttura – transennata nel novembre del 2020 – imponevano interventi di recupero e restauro in quanto alcuni dei pilastri in ghisa erano lesionati, altri elementi di sostegno sommitale risultavano scardinati e tali da non assolvere più alla loro funzione statica. Il restauro, ha dichiarato l’assessora, «riporterà, quasi fedelmente, il Palco della Musica alle origini, con l’inserimento di alcune “modernità”, elementi imprescindibili per i nostri tempi».

Ferma restando la bella ringhiera di ghisa che circonda tutta l’area, l’intervento vede la realizzazione di una rampa di accesso per renderla inclusiva anche alle persone con ridotta capacità motoria nonché un sistema di illuminazione che metta in risalto gli elementi architettonici dell’opera. A ciò si aggiunge la valorizzazione anche della parte circostante, con sistemazione del verde, panchine, totem informativi che riportino la storia del Palco della Musica, dalla sua nascita a fine dell’800 passando dal restauro negli anni ‘60 fino ai giorni nostri.

