Colpo di scena questa mattina, durante i lavori del Consiglio comunale di La Maddalena quanto, alla votazione per l’Assemblea della Macro-Aree Ancim, per la quale sono previsti un rappresentante della maggioranza ed uno della minoranza, ad essere eletto per quest’ultima non è stato il consigliere indicato dalla minoranza stessa, nella persona di Stefano Cossu. Il quale ha ricevuto 5 voti, presumibilmente dai consiglieri di minoranza presenti in aula, mentre un’altra consigliera non designata dalle minoranze, Manila Salvati, peraltro non presente in aula fin dall’inizio della seduta, ha ricevuto 6 voti, risultando eletta.

Per la maggioranza, con 3 voti, è stato invece eletto il delegato all’urbanistica, Andrea Colombano. Manila Salvati, pur essendo stata eletta in una lista che non ha vinto le elezioni, ha iniziando il mandato dalle file dell’opposizione; tempo fa però ha abbandonato il gruppo, assumendo progressivamente un atteggiamento piuttosto morbido nei confronti della maggioranza, tenendo alcune volte il numero legale o astenendosi. Di contro Stefano Cossu, eletto consigliere nella lista vincente del sindaco Fabio Lai, tempo fa aveva polemicamente abbandonato il gruppo, andandosi a collocare, anche fisicamente, tra i banchi dell’opposizione.

Proprio l’opposizione l’aveva designato, oggi, per l’Assemblea della Macro-Aree Ancim. Proclamato l’esito della votazione, i consiglieri d’opposizione hanno immediatamente abbandonato la seduta. «Era stato dichiarato in aula essere io il candidato della minoranza poi però loro, la maggioranza, ha votato Manila Salvati; ha votato per far uscire lei e non far uscire me», afferma rammaricato Stefano Cossu. «Del resto Marina Salvati non era nemmeno presente in aula. È stata una scorrettezza».

