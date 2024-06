Incidente nel tardo pomeriggio all’interno dell’area portuale dell’Isola Bianca a Olbia. Per un operatore sono state necessarie cure mediche e l’intervento del personale della sicurezza.

Stando a quanto riferito ai sanitari del 118, l’uomo, un addetto all’instradamento delle auto verso il settore di imbarco e sbarco, è rimasto incastrato da un carrello (dove era stato caricato un gommone) e un’altra auto. L’operatore è finito tra i due mezzi per cause in via di accertamento. La vittima ha riportato delle lesioni a una gamba.

Le conseguenze dell’incidente sono fortunatamente contenute, anche i disagi per le operazioni di imbarco e sbarco sono stati limitati. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Olbia. Nessuna conseguenza per altre persone.

