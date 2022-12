I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina alle 10 per un incidente stradale che ha coinvolto due macchine in via Bini angolo Soensatellu.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area del sinistro.

Una persona è stata trasportata all’ospedale di Olbia per accertamenti.

Sul posto anche 118 e Carabinieri di Olbia.



