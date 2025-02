«Il tribunale di Tempio Pausania non si tocca». A ribadirlo, ancora una volta, è il sindaco Gianni Addis, dopo che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, ha annunciato novità riguardo all'organizzazione degli uffici giudiziari in Gallura.

In ballo ci sarebbe la possibile riapertura, attraverso un decreto legge, di alcune sedi giudiziarie soppresse dalla riforma del 2012, che portò alla chiusura – non senza polemiche- del tribunale di Olbia e di quello di La Maddalena.

«Non possiamo che condividere azioni tese a migliorare l'offerta del sistema giustizia che consentano ai cittadini di avere risposte più celeri e adeguate - ha dichiarato attraverso una nota stampa il primo cittadino-. Anche in passato, a più riprese, mi sono fatto portavoce, assieme a numerosi colleghi dei comuni dell'Alta Gallura, di esplicite critiche alla riforma entrata in vigore con il decreto legislativo del 2012 che ha soppresso le sezioni distaccate dei tribunali, tra le quali anche quelle di Olbia e La Maddalena, giudicandola appunto inopportuna e inadeguata a risolvere alcuno dei problemi della giustizia in Italia e in Gallura in particolar modo».

Seppure dunque favorevole a una riapertura della sede di Olbia, nella quale da tempo spera anche da un comitato spontaneo creato e composto da avvocati olbiesi, Addis sostiene con determinazione la necessità di lasciare aperta la sede storica di Tempio Pausania.

«Il Comune di Tempio Pausania e l'Alta Gallura tutta, composta da ben quattordici Comuni, non intendono tollerare in alcun modo che, approfittando della preannunciata nuova revisione della geografia giudiziaria, taluno metta ancora una volta in discussione l'esistenza e la permanenza del Tribunale e della Procura della Gallura nella sua sede naturale di Tempio, questo per motivi storici, culturali, economici e sociali che a più riprese sono stati evidenziati e ribaditi tutte le volte in cui è stato necessario farlo», aggiunge Addis.

