Se ci fosse stata la Bandiera Lilla, ai tempi di Garibaldi, questa sicuramente sarebbe stata riconosciuta all’isola di Caprera dove l’Eroe, col progressivo aumentare della sua disabilità motoria, fece realizzare i necessari adeguamenti e le necessarie modifiche per consentirgli di muoversi sia all’interno che all’esterno, dove continuava a seguire le attività, i lavori e le coltivazioni.

Bandiera Lilla, che quest’anno è stata riconosciuta al Comune di La Maddalena per aver intrapreso un percorso di interventi che già in parte permettono e permetteranno di rendere il Comune sempre più accessibile e inclusivo, e che assume particolare significato oggi 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Tornando a Caprera, ai visitatori di oggi saranno illustrati, informano dai musei, “i nuovi progetti di accessibilità, alcuni in via di ultimazione al Memoriale Giuseppe Garibaldi, come l’installazione di punti per rilevamento codici QR utili all’accesso di contenuti storici in varie lingue, e progetti già realizzati e da implementare al Compendio Garibaldino”.

Ecco gli orari delle visite: Memoriale Giuseppe Garibaldi: n. 2 visite guidate - alle 11.00 e alle 12.00. Compendio Garibaldino: n. 3 visite guidate alle 10.30 – 11.30 – 12.30. È necessaria la prenotazione al n. 3357505401.

