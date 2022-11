Dibattiti, musica, poesia e arte: il 25 novembre prossimo, a Olbia sono tante le iniziative per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Negli spazi del Community Hub, a partire dalle 10, in collaborazione con la sezione olbiese di Fidapa e il Movimento Arte Design, e la partecipazione degli studenti del liceo artistico De Andrè, prenderà forma un'opera d'arte collettiva, da donare al quartiere Poltu Cuadu, nell'ambito della campagna @UNwoman, che promuove la parità di genere.

Al MusMat, a partire dalle 19, va in scena Musica e poesie per illuminare il buio della violenza: una serata tra suoni e parole per omaggiare Maria Teresa Cau, prima cantante sarda, organizzata dall'Archivio Mario Cervo, in collaborazione con Fidapa e la partecipazione della Scuola civica di musica.

Diritti umani e violenza sono al centro dell'evento My sportabilità, no profit senza barriere: all'aeroporto Costa Smeralda, a partire dalle 10:30, interventi di artiste, scrittrici e musicisti. All'auditorium dell'istituto superiore Amsicora di Olbia, a partire dalle 9:00, studenti di tutte le età si confrontano sui temi della discriminazione di genere, a conclusione del progetto Sulle donne solo mani che curano, proposto dalle prime classi del corso IPIA Servizi per la sanità e l'assistenza sociale agli studenti delle scuole medie cittadine.

