Emergenza nella serata di ieri a Porto Pozzo, nel Comune di Santa Teresa Gallura.

Intorno alle 20 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un incendio che si è verificato in una villa dove sono in corso i lavori di ristrutturazione.

In supporto da Olbia è arrivata anche un’autobotte.

Ingenti i danni alla struttura ma non si segnalano feriti.

