Il Vespro di domani, sabato 7 settembre, con la benedizione dei vessilli religiosi e l’accoglienza delle comunità galluresi, segneranno l’inizio dei momenti culminanti della 796esima edizione della Festa Manna in onore, per i credenti, di Nostra Signora di Luogosanto, che culmineranno l’indomani, 8 settembre. «Questa ricorrenza ci fa capire quanto la Gallura tenga alla sua Madonna incoronata, 70 anni fa, patrona della Gallura», afferma il parroco, don Roberto Aversano. «I giorni della novena sono il primo abbraccio collettivo e di fede della comunità del centro gallurese e del territorio; in quei giorni arrivano i parroci della Gallura e tutte le autorità religiose e civili. Un connubio di fede sempre più intenso».

La Messa e l’ultimo giorno di Novena, in basilica, alle 18:30, saranno officiati dal vescovo emerito Sebastiano Sanguinetti e animati dal coro Galletto di Gallura di Aggius. Alle 22:00 in Piazza Incoronazione: Dreams of Rock in concerto, Emanuela Aureli Show. Domenica 8 settembre, giornata clou dei festeggiamenti, alle 10:00 inizierà “La Prucissioni” di Nostra Signora di Locusantu, con il simulacro accompagnato dalla Banda Musicale "Michele Columbano" di Calangianus, le autorità religiose e civili e il comitato organizzatore. A presiedere la Messa solenne, alle 11:30 sarà Dom Roberto Fornaciari, vescovo di Tempio- Ampurias, animata del Coro Parrocchiale di Luogosanto. Alle 19:15, in Piazza della Basilica, avrà luogo il concerto Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus mentre alle 22:00, in piazza Incoronazione: 80 voglia dei 90, Fred De Palma, DJ Chris Loi.

«Ogni anno assistiamo a qualcosa di magico», afferma il sindaco, Agostino Pirredda; «Il grande patrimonio della Festa Manna, che custodiamo con grande cura, è la partecipazione alla processione dei gruppi folk della Gallura con il gruppo ospitante Civitas Mariana di Luogosanto, il gruppo dei cavalieri guidati dall’associazione ippica Lu Juali, dei campanari che suonano le campane a festa con grande maestria, del gruppo dei falegnami che si occupa di tutte le fasi preparatorie per gli allestimenti delle portantine e per la vestizione della Madonna accompagnati, in questa delicata operazione, da Tina Balbitu storica sarta e ricamatrice del paese, che ha realizzato l’abito indossato da Nostra Signora di Luogosanto. E poi ancora il gruppo dei portantini che portano sulle spalle la statua della Madonna durante la processione». La festa proseguirà il 9 settembre e il 15, con la “Festa di l’ottu”.

