Due incidenti stradali e un’auto in fiamme: è stata una notte movimentata per i vigili del fuoco di Olbia, coinvolti in tre importanti interventi di soccorso.

Il primo intorno alle 22,30 a Portisco, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Non si registrano feriti e la ricostruzione della dinamica si trova nei verbali della polizia stradale. La squadra del comando olbiese ha provveduto a rimuovere i veicoli.

È andata peggio agli occupanti delle tre auto coinvolte nell’incidente successivo, avvenuto sulla provinciale di Pittulongu all'incrocio con via Bora, intorno all’1,30. I feriti sono stati quattro, uno di loro è un bambino, trasportati in ospedale a bordo di due ambulanze.

Intorno alle 5.30 la squadra è invece intervenuta in località Putzolu, sulla Statale 127, per l'incendio di un'auto sulla strada, per cause da accertare. L'intervento ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata