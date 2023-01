Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 i funerali di Danilo Sulas, il ragazzo di 20 anni che ieri mattina è stato trovato morto in fondo a un pozzo a San Teodoro. Nel centro gallurese, listato a lutto cittadino proclamato ieri sera dalla sindaca, Rita Deretta, questa mattina non si parla che di lui, del suo buon cuore e della sua straordinaria propensione all’altruismo.

Gli amici, che ieri hanno atteso fino all’ultimo che il corpo fosse riportato alla luce, lo descrivono come un ragazzo molto estroverso, appassionato di moto e amante del mare. Danilo infatti si trovava nel terreno di famiglia dove c’è la rimessa invernale dei gommoni che in estate noleggiava ai turisti, nell’attività del padre, sulla vicina spiaggia di Cala Suaraccia, a Coda Cavallo. Voleva preparare l’imbarcazione per uscire a pescare ma le cose non sono andate come aveva previsto.

Nel tentativo di salvare il suo cagnolino, caduto accidentalmente nella cavità che si trova all’interno della proprietà, in Località Lutturai, il giovane si è calato in acqua, senza più riuscire a risalire. Sul fondo del pozzo, dragato dai Vigili del Fuoco di Nuoro per facilitarne il recupero, sono state rinvenute le cercasse del cagnolino e di un gatto che probabilmente l’animale stava inseguendo. Sul fondo era presente anche una scaletta con la quale Danilo potrebbe aver tentato di calarsi per effettuare il salvataggio dell’animale, troppo corta però per permettergli di risalire.

Il paese intero ieri si è stretto intorno ai familiari del ragazzo, molto conosciuto e ben voluto da tutti. Già ieri mattina, subito dopo l’allarme lanciato dal padre Domenico, è stato proprio lui a intravedere il corpo del figlio sul fondo del pozzo, nella piccola frazione di Lutturai si sono radunate molte persone, familiari, amici e conoscenti di Danilo.

È morto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, dove viveva con i genitori e il fratellino di 12 anni. In quel terreno ci era cresciuto, era la sua seconda casa e spesso si intratteneva lì per uscire in campagna con i cani da caccia o per ritrovarsi con gli amici per una grigliata all’aperto. Le esequie si svolgeranno questo pomeriggio a San Teodoro presso la Chiesa di Santa Teresa di Calcutta con partenza dalla sua casa a Lutturai.

