Ha tutta l’aria di un arrivederci quello del viaggiatore solitario Cristian Moroni alla Sardegna. Dopo aver fatto il giro dell’isola a cavallo, il travel blogger romano di origine sarde ha ringraziato tutti i sardi che ha incontrato lungo il Cammino delle 100 torri.

«Abbiamo scoperto un’isola e un popolo unici al mondo; il popolo sardo, accogliente, solidale, gentile, forte, determinato e libero», ha scritto Moroni, che ama definirsi un barbone moderno. Dietro il suo ultimo pellegrinaggio in sella a Furia, una splendida maremmana migliorata, si nasconde non solo uno stile di vita singolare e coraggioso, ma anche una missione sociale. I 1284 chilometri percorsi, e le 69 torri a cui è riuscito ad accedere insieme all’amica a quattro zampe, hanno uno scopo solidale ben preciso, quello di fare del bene tramite la “Cristian e Furia Odv”, l’associazione benefica da lui fondata per portare aiuto alle persone in difficoltà.

Partito da Olbia il 20 marzo senza un soldo in tasca, senza un programma di viaggio prestabilito, e con l’unica priorità di far viaggiare in sicurezza la sua cavalla, il quarantenne romano ha chiuso il periplo della Sardegna il 6 luglio con la “conquista” della torre di Longosardo a Santa Teresa di Gallura. Questa sera, 11 luglio, ad Olbia presso il Ristorante 4 Mori in via Roma 188, si svolgerà l’ultima delle cene benefiche che ha organizzato in ognuna delle tappe, incontri aperti a chiunque i cui proventi sono stati interamente devoluti alle associazioni di volontariato dei vari territori che ha visitato. Il ricavato di questa sera Cristian Moroni lo donerà al Centro Servizi Umanitari di Olbia, per aiutare le persone bisognose e senza tetto.

Una catena di solidarietà e altruismo che in questi mesi i sardi hanno ricambiato offrendogli un riparo sicuro per la notte e cibo e ed acqua per la sua fedele compagna di viaggio. Un’esperienza estrema e a contatto con la natura ma interamente documentata sui social, su cui Cristian Moroni ha condiviso immagini e video dei paesaggi più suggestivi dell’isola. Quasi novemila i follower solo su Instagram e su Facebook l’ultimo saluto all’isola, un «arrivederci Sardegna» con cui promette di tornare.

