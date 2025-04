Un’immensa onda blu ha invaso,ancora una volta, il Parco Fausto Noce in occasione della Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’autismo. Circa duemila le adesioni all’ottava edizione di “Correre per l’autismo”, la manifestazione di atletica leggera non agonistica dedicata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Gare e medaglie per tutti, dai bimbi della primaria agli studenti delle superiori, nel nome della sensibilizzazione sulle tematiche legate all’autismo, quest’anno l’evento ha fatto registrare una grandissima partecipazione.

«La manifestazione è stata un successo in crescendo con moltissimi iscritti, molti più di quelli che ci aspettavamo – afferma Veronica Asara, presidente dell’associazione Sensibilmente Odv, che organizza la corsa – quasi 2000 partecipanti con la novità dell’ingresso dei comuni di Budoni, San Teodoro, Loiri Porto San Paolo e Golfo Aranci. Una grande soddisfazione per diversi motivi, prima di tutto perché l’evento è diventato patrimonio non solo delle associazioni ma di tutta la città e poi perché lo vediamo crescere di anno in anno, in una ricorrenza molto significativa per noi come quella della Giornata per la consapevolezza sull’autismo».

La manifestazione, come di consueto, è stata realizzata con la collaborazione dell’Academy Olbia Atletica che fornisce il fondamentale supporto logistico grazie ad atlete come Licia Asara, anche curatrice dell’evento sportivo. Al Parco anche una rappresentanza di giocatori dell’Olbia, tra cui Daniele Ragatzu, accompagnata dal mister Zé Maria.

Ringraziamenti ed elogi agli organizzatori dall’assessora allo sport, Elena Casu, che ha evidenziato l’importanza dell’unione di valori sportivi, solidarietà e inclusione, auspicando sempre più successo per gli eventi a venire.

