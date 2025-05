Nonostante le difficoltà che sta affrontando in questo periodo, con la chiusura della “sua” libreria dell’Isola a La Maddalena e Palau, Paolo Sorba ha presenziato con la "Paolo Sorba Editore" alla Fiera internazionale del Libro di Torino, insieme agli editori sardi. Segno questo di una sua grande vitalità, entusiasmo, comprovata passione e voglia di continuare. Con lui, la scrittrice Rossana Carcassi (che ha recentemente presentato le sue opere anche ai lettori svizzeri), portando sotto i riflettori piemontesi il suo nuovo romanzo, “Subito dopo l’alba”. Della Carcassi, l’editore Paolo Sorba ha pubblicato altri tre romanzi: L’archivista di Algeri, Il segreto di Amina, La via dell’erica; e questo è il quarto.

Subito dopo l'alba, libro di Rossana Carcassi

Ambientato nell’Occitania medievale, “Subito dopo l’alba” è un’opera che dà voce alle donne, da sempre al centro della produzione letteraria di Carcassi. La scelta dell’Occitania non è casuale: in quell’angolo di Medioevo europeo, le donne godevano di spazi espressivi e possibilità di emancipazione che il resto del Continente negava. Un contesto storico affascinante, che l’autrice utilizza per riflettere su tematiche ancora oggi attuali. La Sardegna, pur non essendo il fulcro geografico della narrazione, gioca un ruolo chiave nel romanzo. Non si tratta della Sardegna folklorica o stereotipata, ma di una terra simbolica, di rifugio e di salvezza, capace di rappresentare una possibilità di rinascita. È una visione profonda e non convenzionale che arricchisce ulteriormente la narrazione.

Tornando alla libreria dell’Isola, era stata chiusa qualche settimana fa «in un momento di grave difficoltà», come aveva informato Paolo Sorba, appellandosi alla solidarietà dei lettori per salvare un presidio culturale che per quarant’anni è stato luogo d’incontro e di socialità per gli amanti della lettura e non solo, con la ricchezza di pubblicazioni d’ogni genere contenute, comprese quelle da Sorba pubblicate, riguardanti la piccola storia isolana e quella che s’è più volte intrecciata con la grande storia nazionale ed europea.

Ora, aveva informato Paolo Sorba, «sollecitati e incoraggiati dai molti, tanti amici della libreria, concittadini e affezionati turisti che amano l’Isola, abbiamo deciso di impegnarci, con il vostro aiuto, per riaprire subito la libreria e continuare a offrire il nostro servizio». La casa editrice (Paolo Sorba Editore) e la libreria (dell’Isola) «hanno operato finora in perfetta sinergia: la seconda ha garantito alla prima una buona visibilità e diffusione dei propri libri, permettendo la commercializzazione di molte pubblicazioni che altrimenti si sarebbero smarrite nel mare magnum dei grandi gruppi editoriali e nella realtà virtuale dell’e-commerce. In questo momento di difficoltà della libreria pensiamo che la Paolo Sorba Editore possa e debba intervenire per garantire ancora alla nostra città la presenza di un punto vendita, ma da soli non abbiamo la capacità economica per farlo». Che si può fare anche utilizzando la piattaforma GoFundMe (Salviamo la libreria dell’Isola).

