«A breve organizzeremo una riunione pubblica per illustrare le opportunità del provvedimento. Chiunque può aderire alla Comunità Energetica». A scriverlo è il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, artefice della costituzione di una Cer (Comunità Energetica da fonti Rinnovabili), per la quale, qualche giorno fa, è stata presentata la richiesta per accedere ai finanziamenti del PNRR, per un importo di circa 300.000 euro.

Un'iniziativa importante, commenta ancora il primo cittadino, che della comunità energetica è il presidente, «che consentirà innanzitutto la realizzazione concreta della Comunità Energetica nei tempi prefissati, contribuire alla transizione ecologica, avviare meccanismi e processi socio-economici sostenibili, creando quindi un circuito economico più equo e solidale che favorisca progettualità innovative, radicate nel territorio, moltiplicando così il valore e la forza del tessuto socio-economico con benefici evidenti per i cittadini e le imprese».

I cittadini possono aderire alla Comunità Energetica di Calangianus, recandosi all'Ufficio tecnico del Comune. L’Associazione costituita è priva finalità di lucro, con durata illimitata, con sede presso il Comune e con presidente il Sindaco appunto. Nell'ottobre scorso si era tenuto, nell'aula consiliare, il primo incontro pubblico

