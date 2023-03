Un percorso fitness a pochi passi dal mare, immerso nel verde e dotato di area pic-nic e parco giochi per bambini. È il nuovo Parco del Sole di Budoni, una struttura smoking free appena realizzata dall’Amministrazione comunale del centro costiero con l’obiettivo di ampliare spazi e risorse dedicati all’accoglienza, al divertimento e al benessere di turisti e residenti.

L’area outdoor della pineta Li Cucutti è facilmente raggiungibile in auto, con il servizio marebus, in bicicletta e a piedi ed è stata allestita con attrezzi ginnici in legno di nuova concezione, giochi per i bambini e un’area pic-nic dove vige il divieto di fumo. Il tutto di fronte al suggestivo scenario della costa budonese, tra il verde della pineta e un mare cristallino. Nell’ambito della riqualificazione della pineta operata da Fo.Re.S.T.A.S. - l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna – le 12 strutture in legno saranno corredate di cartellonistica che spiega il corretto utilizzo degli attrezzi. Un vero e proprio percorso ginnico, da utilizzare in sequenza o in parte, per tenersi in forma.

Non manca l’offerta di intrattenimento anche per i più piccoli a cui è dedicata un’ampia area giochi e, in linea con la costante attenzione che da sempre Budoni dedica all’inclusività, il parco giochi e i servizi igienici sono pensati anche per i bambini con disabilità. Il Parco del Sole prende il nome dalla via del Sole che si percorre per raggiungerlo ed è collegato alla pista ciclabile che corre lungo la costa e che culmina in un sentiero immerso nel verde della pineta e la macchia mediterranea.

«La realizzazione della palestra all’aperto e delle aree di svago nel Parco del Sole - spiega l’assessore al Turismo, Antonio Addis - è un ulteriore tassello nella strategia ricettiva di Budoni, oltre che la realizzazione di un impegno. Particolare l’attenzione che abbiamo posto sull'outdoor, cioè tutte quelle attività sportive e ricreative che si possono svolgere all’aperto, da tutti, e che piacciono sempre più. Il nostro obiettivo - conclude - è rendere Budoni ancora più attraente e inclusiva, con un’offerta turistico-ricettiva ampia, esauriente e appagante».

