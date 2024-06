Per lavori in corrispondenza della galleria di Berruiles, la strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 115.366 al km 122.227, nel territorio di Budoni.

Il traffico è deviato lungo la statale 125 “Orientale Sarda” dal km 281.487 al km 288.000 circa.

Lo rende noto l’Anas.

(Unioneonline/D)

