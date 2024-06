Lo scorso 19 giugno Boris Johnson ha compiuto 60 anni. E per festeggiare il compleanno “tondo” ha deciso di concedersi una vacanza in Sardegna.

È stata la moglie Carrie a condividere con i suoi follower alcuni scatti dall’Isola. Precisamente dalla zona di Tavolara, dove l’ex premier inglese e la consorte, assieme ai figli, hanno potuto godersi sole, mare e panorami mozzafiato.

"Beautiful. Pasta, ice cream, beach. Repeat”. Ovvero: “Bella Sardegna. Pasta, gelato, spiaggia”. E ora ripeti”, l’eloquente didascalia in calce agli scatti postati sui social della ex first lady britannica in questi giorni.

