In piena notte una bomba carta è esplosa davanti al portone di una casa di Olbia.

L’attentato incendiario è avvenuto in via del Lentischio, zona via Vittorio Veneto, intorno alle 3.

In quel momento nell’abitazione non era presente nessuno, il proprietario è un professionista che lavora principalmente nel settore dell’organizzazione di eventi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Le indagini sono in corso.

