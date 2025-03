Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Arzachena intende coordinare tutti gli eventi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 2 novembre 2025, strutturando ed articolando le iniziative che interessino il territorio comunale ed in particolare il centro storico cittadino, valorizzando e promuovendo la città al fine di attrarre ed interessare il maggior numero di possibili fruitori.

«L’Amministrazione comunale attribuisce grande importanza alla creazione di un calendario unitario, al fine di garantire una programmazione coordinata ed efficace, massimizzando l’attrattività della destinazione turistica e generando ricadute economiche positive per il territorio».

A tal fine ha stabilito alcune linee di indirizzo nell’ambito delle quali dovranno orientarsi le iniziative di enti, società, associazioni, soggetti individuali e/o collettivi.

In particolare saranno raccolte le proposte relative ai seguenti obiettivi: eventi enogastronomici, finalizzati alla promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali; eventi dello spettacolo, volti a incentivare la fruizione di rappresentazioni dal vivo e la partecipazione di nuove fasce di pubblico; eventi del folklore, mirati alla promozione delle tradizioni folkloristiche sarde e alla partecipazione di realtà nazionali ed internazionali; eventi culturali, finalizzati alla crescita del sistema culturale locale e alla creazione di reti artistiche; e ancora la seconda edizione della Mostra Mercato Arzachena, manifestazione fieristica per la promozione dell'artigianato e della creatività manuale e intellettuale. Per ogni categoria di evento possono essere previsti finanziamenti o co-finanziamenti fino a una percentuale stabilita delle spese ammissibili. Sarà il dirigente del Settore numero 5, Commercio e Attività produttive, SUAPE, Promozione Turistica, Cultura, Sport e Spettacolo dell’Ente, a predisporre apposito avviso pubblico.

